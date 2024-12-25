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ASGARİ ÜCRET ARA ZAM | 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

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2025 yılı için asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı çalışanlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle ekonomik gelişmeler ve hayat pahalılığı nedeniyle, asgari ücret ara zam ihtimali gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. "2025 asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusu, milyonlarca çalışanın aklındaki temel sorular arasında yer alıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylece asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 30 oldu. Vatandaşlar, asgari ücretin açıklanmasının ardından ara zam olacak mı? sorusunu sormaya başladı. 2025 yılında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki,2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücrete ara zam yapılması konusunda hükümet kanadından gelen açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Yeni yıl yapılan asgari ücret düzenlemesinin ardından, yıl içinde ekonomik dalgalanmaların devam etmesiyle birlikte yeni bir ara zam ihtimali vatandaşların gündeminde yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM | 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Işıkhan yaptığı açıklamada " 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. İşveren desteğini 700 liradan bin liraya çıkardık. Şimdide asgari net ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bu rakamlarla asgari ücrette önümüzdeki yıllara göre yüzde 30 olarak artış yaptık. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM | 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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