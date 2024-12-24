Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA!

Son dakika haberine göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4.toplantısı saat 20.30'da yaptı. Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarda bulundu. Asgari ücret açıklandı mı?

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI SON DAKİKA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylece asgari ücrete yapılan zam yüzde 30 oldu.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret tutarı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylece asgari ücrete yapılan zam yüzde 30 oldu.

Işıkhan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.