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Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
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Asgari ücretin belirleneceği tarihle ilgili merak edilenler netleşti. Asgari ücretin ne zaman açıklanacağı konusunda tüm gözler 4. toplantıya çevrildi. İşçi ve işverenin merakla beklediği asgari ücret zammının ne kadar olacağı bu toplantıda belirlenecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere dördüncü ve son toplantısını gerçekleştirecek. Daha önce 10, 16 ve 19 Aralık tarihlerinde yapılan toplantılarda kesin bir rakam belirlenmemişti. Peki, asgari ücret 4. toplantısı ne zaman yapılacak ve yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Salı veya çarşamba günü yapılacak son toplantıda, Komisyonun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Üçüncü toplantının ardından, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı için asgari ücret taleplerinin 29.583 TL olduğunu açıkladı. Bu talep, enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek hesaplandı. Asgari ücret zam tahminleri;

Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira

Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira

Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira

Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira

Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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