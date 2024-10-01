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Arsenal PSG hangi kanalda? Arsenal PSG maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Arsenal PSG hangi kanalda? Arsenal PSG maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Arsenal PSG Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Arsenal PSG maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Arsenal PSG maçını hangi kanal veriyor? İşte Arsenal PSG maçı yayın bilgisi!

Arsenal PSG maçı hangi kanalda? Arsenal PSG Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Arsenal PSG maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Arsenal PSG maçını hangi kanal veriyor? İşte Arsenal PSG maçı yayın bilgisi haberimizde...

ARSENAL PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal PSG maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Arsenal PSG maçını Tabii Spor'dan şifresiz izleyebilmeniz için Tabii Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Tabii Spor kullanıcıları bu akşamki Arsenal PSG maçını şifresiz izleyebilecekler.

ARSENAL PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Arsenal PSG maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

ARSENAL PSG İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Arsenal PSG maçı 11'leri belli oldu:

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Partey, Saka, Martinelli, Trossard.

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Doue, Barcola, Lee.

ARSENAL PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arsenal PSG maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

Arsenal PSG hangi kanalda? Arsenal PSG maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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