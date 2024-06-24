Arnavutluk İspanya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Arnavutluk İspanya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Arnavutluk İspanya maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Arnavutluk İspanya maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Arnavutluk İspanya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Arnavutluk İspanya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Arnavutluk İspanya maç özeti haberimizde...

ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇ ÖZETİ

Arnavutluk İspanya maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI GENİŞ ÖZETİ

Arnavutluk İspanya maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Arnavutluk İspanya maçı 1-0'lık İspanya üstünlüğüyle devam ediyor.

ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI NE ZAMANDI?

Arnavutluk İspanya maçı 24 Haziran 2024 Cuma günü oynandı.

ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Arnavutluk İspanya maçı canlı olarak TRT Spor'dan yayınlandı.