Hürriyet Kelebek tarafından 1972'den bu yana Türkiye'de dağıtılan müzik ve televizyon ödülleri Altın Kelebek adayları açıklandı. Adayların açıklanmasının ardından birçok ünlü isim sisteme tepki göstererek etkinlikte yer almak istemediklerini belirtti. Peki, Armağan Çağlayan Altın Kelebek Ödülü'nden çekildi mi? Altın Kelebek Ödülleri'nden hangi ünlüler çekildi? Detaylar haberimizde...

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN ALTIN KELEBEK ÖDÜLÜ'NDEN ÇEKİLDİ Mİ?

Armağan Çağlayan da geçtiğimiz günlerde Altın Kelebek Ödülleri adaylığı hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulunmuştu. Çağlayan, "Altın Kelebek Ödülleri'nde Gör Beni, Dur Bi Dinle ile dijital en iyi içeriğe aday olmuşuz. Ekip arkadaşlarımın da onayıyla ,sosyal medyanın ve YouTube seyircisinin bize verdiği ödülden hiçbir ödülün daha önemli olmadığına karar vererek, Altın Kelebek adaylığından çekiliyoruz. Zaten beni işe yaramadığımı düşündükleri için işten kovan bir gurubun, beni ve ekibimi 'en iyi içerik' dalında aday göstermesi daha da saçma değil mi?" ifadelerini kullandı.

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'NDEN HANGİ ÜNLÜLER ÇEKİLDİ?

Başarılı oyuncu Vahide Perçin ve şarkıcı Işın Karaca, Sumru Yavrucuk, Işıl Yücesoy ve yapımcı Armağan Çağlayan, adaylık sisteminin adaletli olmadığını ileri sürerek Altın Kelebek Ödülleri'ndeki adaylıktan çekildi.