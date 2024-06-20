EURO 2024'te Gürcistan'a attığı golle herkesi büyüleyen milli futbolcumuz Arda Güler'in önümüzdeki sezon için ayrılık ihtimali olduğu İspanyol basını tarafından iddia edildi.ARDA GÜLER HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK? Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu? İşte ayrıntılar...

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

EURO 2024'e fırtına gibi başlayan Arda Güler tüm dünyada manşetleri süslerken İspanyol basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Dün oynanan ve A Milli Takımımızın Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçta olağanüstü bir gol atarak ağızları açık bırakan Arda Güler'in önümüzdeki sezon için ayrılık ihtimali olduğu ifade edildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid geçtiğimiz haftalarda Real Sociedad'ın kiralık teklifine yeşil ışık yaktı. Gelişimini sürdürebilmek için ilk 11 garantisi de alan Real Madrid'in EURO 2024'ün bitişini beklediği aktarıldı. Yıldız futbolcunun geleceği ise merak konusu...