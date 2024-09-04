Üye Girişi
Haberler

Arda Güler Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Arda Güler'i kiralayacak mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yaptığı transfer hamleleriyle futbol gündemini değiştirdi. Son olarak Arda Güler ismi sosyal medyada gündem oldu. Peki, Arda Güler Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Arda Güler'i kiralayacak mı?

Galatasaray yönetiminin, bir de orta saha oyuncusu alması bekleniyor. Orta saha transferi için çok sürpriz bir oyuncunun ismi geçiyor. O isimlerden biri de sosyal medyada yayılan paylaşımlara göre Arda Güler. Arda Güler Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Arda Güler'i kiralayacak mı?

ARDA GÜLER GALATASARAY'A MI GELECEK?

Galatasaray'ın Real Madrid forması giyen milli gururumuz Arda Güler'i, bir yıllıına kiralamak istediği ileri sürüldü. Ancak konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi.

Arda Güler Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Arda Güler'i kiralayacak mı?

ARDA GÜLER KİMDİR?

Doğum: 25 Şubat 2005 (19 yıl yaşında), Altındağ, Türkiye

Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde doğdu. Ailesi Bolu'nun Mengen ilçesindendir. Babası Ümit Güler, annesi Serap Güler'dir. 9 yaşında şehrinin takımı olan Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı.Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Arda, burada birçok lig maçında top toplayıcılık yaptı ve "ikibuçukluk" lakabını aldı. Arda, ilk kez Osmanlıspor-Gençlerbirliği U14 maçında başka bir futbolcuyu izlemek için tribünde yer alan Serhat Pekmezci tarafından fark edildi. Bu maçtan sonra Pekmezci, Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli ve Başkan Ali Koç'a Arda'nın görüntülerinden oluşan bir DVD iletti. Başkan Ali Koç, Gençlerbirliği SK başkanı Murat Cavcav ile temas kurdu ve transferin son günü 20 Şubat 2019'da 150 bin liralık bir bonservis ücreti ve bir miktar sonraki satış payıyla Arda Güler Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kısa süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve kulübün genç takımında oynamaya başladı.

Arda, 2014-2019 yılları arasında Gençlerbirliği'nin birçok altyapı kategorilerinde forma giydi. 20 Şubat 2019 tarihinde[ 150.000 TL (28.000 Euro) karşılığında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldu.[9] 2023 sezonunun bitiminden sonra adı başka kulüpler ile anılan Güler'e talip olan takımlar arasında Barcelona ve Milan vardı. 4 Temmuz 2023 tarihinde adı Real Madrid ile anılmaya başlanan Güler, 6 Temmuz 2023 tarihinde toplam 30 milyon euro bedel ile Real Madrid'e transfer oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Arda Güler

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

 Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini 'Shukran asker' diyerek selamladı

Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini "Shukran asker" diyerek selamladı

 İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum

İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum
Yeniden Refah'tan neden istifa etti? Gözlerin çevrildiği Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu

Yeniden Refah'tan neden istifa etti? Gözlerin çevrildiği Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Oh Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçı nereden izlenir? 5 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Boğa, Aslan burcu yorumu! 5 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gökdelen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gökdelen filmi ne zaman, nerede çekildi? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (4 EYLÜL) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Semih Kılıçsoy kadrodan neden çıkarıldı? Semih Kılıçsoy, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan neden çıkarıldı, ne oldu? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig ertelenen 3. Hafta maçları ne zaman? Süper Lig'de 5. ve 6. Hafta programı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş'ın maçı hangi gün? Amasya'da Ardışık İki Deprem: 2.6 ve 3.2 Büyüklüğünde Altın Ayakkabı nedir? Avrupa'da Altın Ayakkabı kimlere, neden verilir? Amasya'da deprem! Amasya'da deprem mi oldu? Amasya'da saat kaçta, nerede deprem oldu?
title