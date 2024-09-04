Galatasaray yönetiminin, bir de orta saha oyuncusu alması bekleniyor. Orta saha transferi için çok sürpriz bir oyuncunun ismi geçiyor. O isimlerden biri de sosyal medyada yayılan paylaşımlara göre Arda Güler. Arda Güler Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Arda Güler'i kiralayacak mı?

ARDA GÜLER GALATASARAY'A MI GELECEK?

Galatasaray'ın Real Madrid forması giyen milli gururumuz Arda Güler'i, bir yıllıına kiralamak istediği ileri sürüldü. Ancak konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi.

ARDA GÜLER KİMDİR?

Doğum: 25 Şubat 2005 (19 yıl yaşında), Altındağ, Türkiye

Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde doğdu. Ailesi Bolu'nun Mengen ilçesindendir. Babası Ümit Güler, annesi Serap Güler'dir. 9 yaşında şehrinin takımı olan Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı.Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Arda, burada birçok lig maçında top toplayıcılık yaptı ve "ikibuçukluk" lakabını aldı. Arda, ilk kez Osmanlıspor-Gençlerbirliği U14 maçında başka bir futbolcuyu izlemek için tribünde yer alan Serhat Pekmezci tarafından fark edildi. Bu maçtan sonra Pekmezci, Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli ve Başkan Ali Koç'a Arda'nın görüntülerinden oluşan bir DVD iletti. Başkan Ali Koç, Gençlerbirliği SK başkanı Murat Cavcav ile temas kurdu ve transferin son günü 20 Şubat 2019'da 150 bin liralık bir bonservis ücreti ve bir miktar sonraki satış payıyla Arda Güler Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kısa süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve kulübün genç takımında oynamaya başladı.

Arda, 2014-2019 yılları arasında Gençlerbirliği'nin birçok altyapı kategorilerinde forma giydi. 20 Şubat 2019 tarihinde[ 150.000 TL (28.000 Euro) karşılığında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldu.[9] 2023 sezonunun bitiminden sonra adı başka kulüpler ile anılan Güler'e talip olan takımlar arasında Barcelona ve Milan vardı. 4 Temmuz 2023 tarihinde adı Real Madrid ile anılmaya başlanan Güler, 6 Temmuz 2023 tarihinde toplam 30 milyon euro bedel ile Real Madrid'e transfer oldu.