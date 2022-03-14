Arda Güler aslen nereli, kaç yaşında? Arda Güler ailesi kim?

Arda Güler aslen nereli merak ediliyor. Gündemde yer alan futbolcuların başında Arda Güler geliyor. Arda Güler gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplamaya devam ediyor. Peki, Arda Güler kimdir? FB genç futbolcusu Arda Güler kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, forma numarası kaç, boyu ve kilosu kaç? Arda Güler'in doğum tarihi kaçtır? Arda Güler kaç yaşında? Arda Güler'in futbol kariyeri ve detaylar haberimizde...

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler (d. 25 Şubat 2005; Altındağ, Ankara) orta saha mevkisinde oynayan Türk futbolcu. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Arda Güler doğum tarihi : 25 Şubat 2005

Arda Güler kaç yaşında : 17 yaşında

Arda Güler aslen nereli : Ankara

Arda Güler mesleği ne : Futbolcu

Arda Güler hangi takımda : Fenerbahçe

Arda Güler mevkisi ne : Orta saha

Arda Güler boyu kaç : 1.76 m

Arda Güler kilosu kaç : -

Arda Güler forma numarası ne : 25

Arda Güler altyapıda hangi takımdaydı : Gençlerbirliği

ARDA GÜLER'İN FUTBOL KARİYERİ

2014-2019 yılları arasında Gençlerbirliği'nin altyapı takımında forma giydi. 2019 yılında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldu.

Fenerbahçe Dönemi:

13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe formasıyla, U19 Süper Ligi'nde 19 maça çıktı 7 gol, 4 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe, U19 Süper Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak play-off oynama şansı yakaladı. Arda Güler, İstanbul Başakşehir U19 takımıyla oynanan maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Maç 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlandı. Kasımpaşa U19 takımıyla oynanan üçüncülük maçında ise 1 gol, 2 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe 5-1'lik skor ile ligi üçüncü olarak tamamladı.

Fenerbahçe ile ilk maçına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki karşısında çıktı.

Süper Lig'deki ilk maçına ligin ikinci haftasında oynanan Antalyaspor maçının 87. dakikasında Kim Min-Jae'in yerine girerek dahil oldu. Arda, bu maçta Fenerbahçe formasıyla ilk asistini 89. dakikada Miha Zajc'a yaptı. Fenerbahçe, maçı 2-0 kazandı.

17 Şubat 2022 tarihinde Slavia Prag ile oynan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçının 75. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu'na asist yaptı. Fenerbahçe, maçı 3-2 kaybetti.

20 Şubat 2022 tarihinde Hatayspor ile oynanan lig maçına ilk 11'de başlayan Arda, göstermiş olduğu etkili performansla, Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan "maçın oyuncusu" anketinde 86,9'luk oy yüzdesiyle maçın oyuncusu seçildi. Arda, maç sonrasında takım arkadaşı Çağatay Kurukalıp ile FBTV'de yayınlanan maçın ardından programına katıldı. Sosyal medya hesabından ise duygularını paylaştı: "Tam 3 yıl önce bugün Fenerbahçe'min kapısından içeri girmiştim. İlk günden beri hayallerini kurduğum forma ile bugün sahada ilk kez 11'de sahaya çıkmak büyük bir gurur benim için. Hayallerim için çok çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim.."

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