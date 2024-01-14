Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı?

Özellikle pandemi döneminde, birçok insan online alışveriş yapmaya başladı ve kargo şirketlerine olan ihtiyaçları arttı. Aras Kargo'nun Pazar günleri çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen birçok kişi araştırmalarını sürdürüyor. Aras Kargo, Pazar günleri açık mı, dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Öğrenmek isteyen birçok kişi araştırmalarını sürdürmekte. Peki, Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu?

ARAS KARGO PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir. Buna göre Aras Kargo Pazar günü kapalıdır. Ayrıca gönderinizi şubelere siz teslim etmek isterseniz de hafta içi 17.30'a kadar, Cumartesi günleri ise saat 13.00'a kadar kargonuzu teslim edebilirsiniz. Aynı gün teslimatlar için ürünlerin en geç saat 11.00'e kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğunu en geç saat 16:30'a kadar Aras Kargo şubelerine haber verebilir ya da hafta içi saat 15:30, Cumartesi günleri saat 12:00'a kadar 444 25 52 numaralı çağrı merkezini arayarak bildirebilirsiniz.