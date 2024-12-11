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Araç muayene istasyonlarında kural değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

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Araç muayene istasyonlarında önemli bir kural değişikliği gerçekleştirildi. Yeni kurala göre, İstasyonlarda 4 yıl çalışarak tecrübeli olan amir yardımcıları istasyon amiri olabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

4 YILLIK TECRÜBEYE SAHİP AMİR YARDIMCILARI İSTASYON AMİRİ OLABİLECEK

Bakan Uraloğlu, yönetmelik değişikliğiyle getirilen uygulamaya ilişkin bilgi verdi. Araç muayene istasyonlarında 4 yıl çalışarak tecrübeli olan amir yardımcılarının istasyon amiri olabileceklerini ifade eden Uraloğlu, lise ve dengi okul mezunlarının da araç muayene istasyonlarında teknisyen olabileceğini bildirdi.

LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARINA YENİ HAK

Uraloğlu, bunun için sınav yapılacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu: Araç muayene istasyonlarında görevli muayene teknisyeni sayısının yüzde 20'sini aşmayacak şekilde, lise ve dengi okul mezunlarının da 6 haftalık saha eğitiminden sonra, araç teknolojisi, test usulleri, muayene yöntemleri, kusurlar tablosu, kusur değerlendirmesi, araç muayene mevzuatı, idari hükümler, genel bilgisayar kullanımı konularında iki haftalık teorik eğitim almaları ve bu eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şartıyla araç muayene istasyonlarında teknisyen olarak görevlendirilmelerine imkan sağlandı.

Araç muayene istasyonlarında kural değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Otomobil
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıAdem Uzunoglu:

mal gibi herşeyi haber yapmayin

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Haber YorumlarıRıdvan Sönmez:

Rüşvet yuvası

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Haber YorumlarıAdem Uzunoglu:

Banane

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Haber YorumlarıSefa Altun:

HALKİN YARARİNA OLAN NE YAPTİNİZ ONU ACİKLAYİN,BOS NAĞMELERLE EDEBİYATA DEVAM....

Yorum Beğen43
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Bana kalırsa bu sistemi kaldırın. Buraya vereceğim para ile arabamın eksiklerini tamamlayayayım.

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Bende bunu bekliyordum içim rahatladı bakanlar kurulu çok iyi çalışıyor çok önemli bir konuyu halletmişler teşekkür ederim

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Haber Yorumlarıvatandaş:

Sanki ülkeyi kurtarıyyor muayne istasyonu birde haber yapmisiniz tüvtürk bu ülkedeki insanların parasını çalan en büyük soyguncu

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Hayırlı haber yapın birkere de be

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Haber Yorumlarımusa:

Millete kol gibi geçirmekten vazgeçtiler zannettim bir an.Sonra nerde yaşadığımı hatırladım..Ve gözlerim doldu...

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Haber Yorumlarıaydemiranduv:

İstasyon Şefi Mesut, bırak bu işleri; oradaki tek sorun, maliyetsiz olan ve yüksek ücretli muayene ücreti GERİSİ TIRI VIRI!

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