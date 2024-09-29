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Antalyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Antalyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi?
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Antalyaspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan maçın tarihi ve saati merakla bekleniyor. Ayrıca, maçın şifresiz olup olmadığı da futbol severler tarafından sorgulanıyor.

Futbol severler, Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan kritik karşılaşmanın tarih ve saatini büyük bir heyecanla bekliyor. Bu önemli Süper Lig mücadelesi, sezonun kaderini etkileyecek maçlardan biri olarak görülüyor ve her iki takım taraftarı da sahadan galip ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın ne zaman ve hangi saatte oynanacağı, maç günü planlarını yapmak isteyen taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Antalyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman?Antalyaspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi?

ANTALYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

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Polarisazyon Değeri : V - Dikey

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SR : 24444

FEC : 3/4

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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