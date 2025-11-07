Haberler

Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, Antalyaspor Beşiktaş muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, Antalyaspor Beşiktaş muhtemel 11'ler açıklandı mı?
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in merakla beklenen mücadelesi için Antalyaspor ve Beşiktaş kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverler, bu çekişmeli maçı naklen takip edebilmek adına, karşılaşmanın tam başlama saatini, yayın haklarını elinde bulunduran kuruluşu ve yayının ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağını büyük bir ilgiyle araştırıyor.

Akdeniz temsilcisi ile Kara Kartallar'ı karşı karşıya getirecek olan Trendyol Süper Lig maçı öncesinde, spor tutkunları maçın hangi saatte başlayacağını ve hangi televizyon kanalında yayınlanacağını öğrenme telaşında. Özellikle müsabakanın yayın akışında şifresiz bir seçenek olup olmadığı sorusu, izleyiciler arasında en çok konuşulan konuların başında geliyor.

MAÇ TARİHİ VE BAŞLAMA SAATİ

Trendyol Süper Lig'in merakla beklenen bu önemli karşılaşması, futbolseverleri 08 Kasım Cumartesi günü ekran başına kilitleyecek. Mücadelenin başlama düdüğü saat 20:00'de çalacak.

MÜSABAKA NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı bu lig heyecanı, Akdeniz şehri Antalya'da, ev sahibi ekibin yuvası olan Antalya Stadyumu'nda gerçekleşecek.

CANLI YAYIN KANALI BİLGİSİ

Futbolseverlerin bu kritik Trendyol Süper Lig mücadelesini canlı olarak izleyebileceği kanal, spor yayınlarının önde gelen adresi olan Bein Sports 1 olarak belirlenmiştir.

BEIN SPORTS 1 ERİŞİM VE ŞİFRELİ YAYIN DETAYLARI

Bein Sports 1 kanalını izlemek isteyenler, yayıncı kuruluşun platformlarına başvurmalıdır. Kanal, Digiturk'te 77 ve Kablo TV'de 232 numaralı kanallardan takip edilebilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de erişim sağlanabilen yayın, şifreli formatta izleyiciye sunulacaktır.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK ON BİRLER

İki takımın da sahaya sürmesi beklenen olası kadrolar şu şekildedir:

Antalyaspor : Abdullah; Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Samet; Safuri, Saric, Abdülkadir Ömür; van de Streek, Boli.

Beşiktaş : Ersin; Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Rıdvan; Ndidi, Salih; Cerny, Jota Silva, Cengiz Ünder; El Bilal Toure.

Osman DEMİR
