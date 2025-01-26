Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN

Antalyaspor Beşiktaş maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Antalyaspor Beşiktaş maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Antalyaspor Beşiktaş maçı henüz sona ermedi.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Antalyaspor Beşiktaş maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Antalyaspor Beşiktaş maçını şifresiz izleyebilecekler.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 16.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Antalyaspor 11'i:

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Beşiktaş 11':