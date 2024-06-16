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Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı

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Antalya Havalimanı, Kurban Bayramı arifesinde 1100 uçak ve 200 bin yolcu ile rekor bir yoğunluk yaşadı. Dokuz günlük tatil süresince 1 milyonun üzerinde tatilcinin beklendiği Antalya'da neredeyse dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı.

Kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla tatil bölgelerinde yoğunluk oluştu. Antalya'nın şehir girişleri ve otogarındaki yoğunluğun yanı sıra Antalya Havalimanı'nda bu yılın en yüksek hareketliliği yaşanıyor. Antalya Havalimanı'nda uçuş 1100 uçak ve 200 bin yolcu ile yapılıyor. Dokuz günde 1 milyonun üstünde tatilcinin beklendiği Antalya'da neredeyse dakikada 1 uçak devresi oluştu.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'de en yoğun talebin yaşandığı Antalya'da turizm bölgeleri Alanya, Side, Boğazkent, Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı, Kemer, Çıralı, Olimpos ve Adrasan ile Demre ve Kaş-Kalkan, yerli ve yabancılarla en kalabalık günlerini yaşıyorlar.

Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı

HEM İNŞAAT HEM UÇUŞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Başmüdürlüğü yönetiminde hava tesisatı, Antalya Havalimanı'nda devam eden genişletmeye rağmen kesintisiz sürdürülüyor. Yolcu kapasitesinin 35 milyona 80 milyona çıkartacağı 750 milyon euroluk dev yatırımla yolculuğunda yeni dış ve iç hat terminalleri, mevcut kuleler, VIP ve CIP binalarının düzenlenmesini içeren inşaatlar devam ediyor.

DAKİKADA 1 UÇAK

Nüfusu 2,7 milyon olan Antalya'nın bayram yerlisi ve yabancı 1 milyonun üzerinde tatilciyle 4 milyona ulaşacağı açıklanırken, tüm güvenlik önlemleri ve hazırlıklar da buna göre planlandı. Tatilcilerin 4-5 günlük planlarıyla Antalya'da yoğun bir hareketlilik, havaalanında genel merkez. Arife gününde hava akımı 1100 oldu. DHMİ Antalya Başmüdürlüğü'nün koordinesinde bir genel inşaat çalışmaları devam ederken, havaalanında neredeyse dakikada 1 uçak iniş yapıyor veya havalanıyor. Antalya Havalimanı'nda bir günde hizmet verilen yolcu sayısı da 200 bine ulaştı. Arife günündeki uçak ve yolcu hatları, bu yılın şu ana kadarki en yüksek uzunlukları oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm

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