Anlaşıldı! Acun Ilıcalı, genç yıldıza 2 gün içinde imzayı attırıyor

İngiltere Championship'te averaj farkıyla kümede kalan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, gelecek sezon için transferde ilk bombayı patlatıyor

LAALAOUI İLE ANLAŞMA TAMAM

Foot Mercato'nun haberine göre; Hull City, Fas'ın FUS Rabat takımında forma giyen 20 yaşındaki genç orta saha Reda Laalaoui ile mutlu sona ulaştı. Haberde, iki tarafın anlaşmaya vardığı ve 2 gün içinde genç ismin İngiliz ekibine imza atacağı ifade edildi.

SEZON RAKAMLARI

Belçika, Hollanda ve Portekiz takımlarının da ilgi odağı olan 20 yaşındaki Laalaoui, tekniği, oyun vizyonu ve istikrarlı performansıyla Fas Ligi'nin en iyi genç oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Kulübü ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız, bu sezon çıktığı 25 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.