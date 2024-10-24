Ankr, Telegram'ın TON Blockchain ekosistemine genişliyor

Web3 altyapı sağlayıcısı Ankr, The Open Network (TON) ile entegrasyonunu tamamladığını duyurdu. Bu iş birliği sayesinde, Telegram'ın dev kullanıcı kitlesine yönelik yeni dApp'lerin geliştirilmesi kolaylaşacak. Ankr'ın API hizmetleri, geliştiricilere TON Blockchain ağına kolay erişim sağlayarak, kendi altyapılarını kurma yükünü hafifletecek.

Ankr, Telegram Üzerinde Daha Fazla dApp Geliştirme Fırsatı Sunuyor

Blockchain altyapı çözümleri alanında önde gelen şirketlerden Ankr, Telegram'ın Blockchain projesi olan The Open Network (TON) ile önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan resmi açıklamada, bu stratejik ortaklığın geliştiricilere TON Blockchain uygulama geliştirme sürecinde büyük kolaylıklar sağlayacağı vurgulandı.

Ankr'ın sunduğu API hizmetleriyle birlikte, geliştiriciler artık kendi düğüm (node) sistemlerini kurma ve yönetme yükünden kurtulacak. Bu sayede TON ağına doğrudan erişim sağlayabilecek olan yazılımcılar, özellikle Telegram platformu üzerinde yeni mini uygulamalar ve oyunlar geliştirebilecek.

TON Vakfı bünyesinde Ekosistem Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Anthony Tsivarev, bu iş birliğinin önemine değinerek, "Ankr ile gerçekleştirdiğimiz entegrasyon, geliştiricilerimize TON üzerinde verimli ve hızlı bir şekilde merkeziyetsiz uygulamalar geliştirme olanağı sunuyor. Bu da Telegram'ın dünya çapındaki kullanıcı ağından yararlanmalarını sağlıyor." açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz yıl içerisinde Telegram'ın kendi kripto cüzdanını kullanıma sunmasının ardından, TON Blockchain ekosisteminde dikkat çekici bir büyüme gözlemlendi. TonStat'in paylaştığı verilere göre son bir yıllık süreçte yaklaşık 23 milyon yeni cüzdan kullanıma açıldı. Öte yandan, TON ağının aylık aktif kullanıcı sayısı bu ay itibarıyla 11 milyonu geçerek, Ethereum Blockchain ağının kullanım seviyesine yaklaştı.