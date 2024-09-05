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Ankaraspor Altay maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Ankaraspor Altay ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?

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Ankaraspor Altay maçına kısa süre kaldı. Maç öncesi Ankaraspor Altay maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ankaraspor Altay ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?

Ankaraspor Altay maçı hangi kanalda? Ankaraspor Altay maçına kısa süre kaldı. Maç öncesi Ankaraspor Altay maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ankaraspor Altay maçını hangi kanal veriyor? İşte Ankaraspor Altay maçı yayın bilgisi haberimizde!

ANKARASPOR ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaraspor Altay arasındaki TFF 3. Lig maçının yayıncısı bilinmiyor.

ANKARASPOR ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankaraspor Altay maçı, 08 Eylül Pazar günü oynanacak.

Ankaraspor Altay maçı, saat 16:00'da başlayacak.

ANKARASPOR ALTAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Ankaraspor Altay maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine 1 saat kala açıklanması bekleniyor.

ANKARASPOR ALTAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ankaraspor Altay maçı, Ankara'da, Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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