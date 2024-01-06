Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı nerede oynanıyor?

6 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ankaragücü - Trabzonspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Ankaragücü - Trabzonspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Ankaragücü- Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü- Trabzonspor maçı ne zaman?

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 6 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Maç, Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak ve canlı olarak Bein Sports 1 kanalından izlenebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden şifreli olarak yayınlanacaktır. Heyecan dolu mücadeleyi takip ederek, futbolun keyfini yaşayabilirsiniz. Maç, Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecektir.