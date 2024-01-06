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Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı nerede oynanıyor?

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Ankaragücü - Trabzonspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman?

6 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ankaragücü - Trabzonspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Ankaragücü - Trabzonspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Ankaragücü- Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü- Trabzonspor maçı ne zaman?

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 6 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Maç, Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak ve canlı olarak Bein Sports 1 kanalından izlenebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden şifreli olarak yayınlanacaktır. Heyecan dolu mücadeleyi takip ederek, futbolun keyfini yaşayabilirsiniz. Maç, Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecektir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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