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ANKARAGÜCÜ – SİVASSPOR CANLI: Ankaragücü – Sivasspor maçı nereden, nasıl izlenir? Ankaragücü Sivasspor canlı yayın linki!

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Ankaragücü - Sivasspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, BAŞAKŞEHİR – SIVASSPOR CANLI: Ankaragücü – Sivasspor maçı nereden, nasıl izlenir? Ankaragücü Sivasspor canlı yayın linki!

2 Şubat Cuma günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ankaragücü - Sivasspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Ankaragücü - Sivasspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, BAŞAKŞEHİR – SIVASSPOR CANLI: Ankaragücü – Sivasspor maçı nereden, nasıl izlenir? Ankaragücü Sivasspor canlı yayın linki!

ANKARAGÜCÜ – SİVASSPOR CANLI İZLE

Ankaragücü - Sivasspor maçı Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 1'i Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Aynı şekilde beIN Sports Tod TV'yi de Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak takip edebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü ile Sivasspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 02 Şubat Cuma günü saat 17:00'de Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'da başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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