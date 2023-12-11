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Ankaragücü - Ç.Rizespor maç özeti! (VİDEO) Ankaragücü - Ç.Rizespor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

11 Aralık 2023 22:46 Güncelleme: 22:49 Abone Ol

Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ankaragücü - Ç.Rizespor maçını kaçıran futbolseverler Ankaragücü maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Ankaragücü - Ç.Rizespor maç özeti! Ankaragücü - Ç.Rizespor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Ankaragücü - Ç.Rizespor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Ankaragücü - Ç.Rizespor maç özeti!