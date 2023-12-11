MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının hemen sonrasında hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Peki, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ceza aldı mı?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ceza aldı mı?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının hemen sonrasında hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ceza aldı mı?

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FARUK KOCA TUTUKLANDI MI?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının hemen sonrasında hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.

Erman Toroğlu, "Arkadaşlar bunlar tutuklanmalı" diyerek tepki gösterdi. Faruk Koca hakkında henüz açıklama yapılmadı.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FARUK KOCA KİMDİR?

Doğum: 15 Nisan 1964 (59 yıl yaşında), Derekışla, Türkiye

Lise mezunudur. Serbest Ticaret, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır. MKE Ankaragücü'nde başkanlık yapmaktadır.