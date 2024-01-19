Ankara'da taksi indi bindi ücreti ne kadar? 2024 zamlı Ankara taksi indi bindi ücreti!

Ankara'da taksi indi bindi ücreti ne kadar? Ankara'da taksi ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Zamlı tarifeyle indi bindi ücreti de değişti. Peki, Ankara'da taksi indi bindi ücreti ne kadar? İşte, 2024 zamlı Ankara taksi indi bindi ücreti haberimizde...

ANKARA'DA TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR?

Ankara'da taksilerde yeni tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. İndi bindi, açılış ve kilometre fiyatlarına yüzde 50'ye yakın zam geldi. İndi bindi ücreti 75 TL, açılış ücreti 25 TL, kilometre ücreti ise 20 TL olarak belirlendi.

"HALKIMIZ İLLAKİ ALIŞACAK"

Taksimetrelerini güncellemek için Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi'ndeki taksimetre güncelleme merkezinde kilometrelerce kuyrukta bekleyen taksici Yusuf Çelik zamlı tarife hakkında konuştu. Çelik, fiyat artışının yolcu kaybına neden olacağını ancak müşterilerin sonra alışacağını belirterek şunları söyledi:

"Aslında zammın bizi mutlu etmesi için önce vatandaşımızın mutlu olması gerekiyor ki biz de mutlu olalım. Bence müşteri kaybını her zamda olduğu gibi etkileyecek. Bizi birazcık geri atacak ama illaki halkımız alışacak. Ankara'da yaklaşık ortalama 8 bine yakın araç var ve bu taksimetre ayarını yapan 3 tane firma var. Ama en kalabalığı burası. Buraya geldiğimiz zaman ortalama bir ile iki saat arası sıra bekliyoruz. Bizi de anlayın yani mazotla ya da gaz, benzinle çalışan araçlarımız var. Araçlarımızda çalışan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Onların da kendini alması gereken bir payları var. Eski tarife bunu pek karşılamıyordu, idare ediyorlardı. Yani bizlik pek sorun olmasa da onlar için önemli bir konu."