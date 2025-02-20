Anderlecht taraftarları Fenerbahçe taraftarlarına ne yaptı, tribünde ne oldu?

Anderlecht ile Fenerbahçe arasında Belçika'da oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması, tribünlerde Fenerbahçeli taraftarlara yapılan saldırı nedeniyle 7. dakikada durduruldu. Takımlar ve hakemler soyunma odasına gitti. Müsabaka yaklaşık 15 dakika sonra kaldığı yerden devam etti. Anderlecht taraftarları Fenerbahçe taraftarlarına ne yaptı?

ANDERLECHT TARAFTARLARI FENERBAHÇE TARAFTARLARINA NE YAPTI?

Anderlecht ile Fe Fenerbahçe maçı tribünlerde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu. Bu gelişmenin ardından takımlar ve hakemler soyunma odasına gitti.

Tribünlerde Fenerbahçe taraftarlarına yapılan saldırı nedeniyle bu kararın alındığı öğrenildi.

Fenerbahçeli yöneticiler ile UEFA yetkileri arasında görüşme yapıldı.

Hakemlerin ilerleyen dakikalarda sahaya gelerek müsabakayla ilgili kararını verdi ve 15 dakikalık aranın ardından karşılaşma yeniden başladı.

Fenerbahçe, 4. dakikada En-Nesyri'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçmişti.

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