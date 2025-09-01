Üniversite öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyduğu konuların başında maddi destek geliyor. Bu noktada Türkiye'nin köklü ve güvenilir kurumlarından biri olan Anadolu Vakfı, her yıl binlerce öğrenciye sağladığı karşılıksız burs desteğiyle öne çıkıyor. Peki, Anadolu Vakfı burs başvuru tarihleri ve şartları: Anadolu Vakfı bursu ne kadar, kimlere verilir? İşte detaylar...

ANADOLU VAKFI BURSU NEDİR?

Anadolu Vakfı, 1979 yılından bu yana Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere eğitim yolculuklarında destek olan köklü bir sivil toplum kuruluşudur. Anadolu Vakfı bursu, tamamen karşılıksız olup öğrencilere sadece maddi destek değil, aynı zamanda sosyal gelişim ve kariyer planlaması konusunda da olanaklar sunar. Burs süresince öğrenciler, vakfın düzenlediği atölye, seminer ve mentorluk programlarından da yararlanabilirler.

ANADOLU VAKFI BURSU BAŞVURU TARİHLERİ

Her yıl olduğu gibi 2025-2026 dönemi için de Anadolu Vakfı burs başvuruları 1 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular yalnızca vakfın resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır: www.anadoluvakfi.org.tr

Başvuru esnasında adaylardan, gelir belgesi, öğrenci belgesi ve not döküm belgesi gibi evraklar istenebilir. Eylül ayını kaçıran adaylar, sonraki yılı beklemek durumunda kalacaktır. Bu nedenle başvuru sürecini dikkatle takip etmek önemlidir.

ANADOLU VAKFI BURSU ŞARTLARI – KİMLER BAŞVURABİLİR?

Anadolu Vakfı bursu için adaylarda aranan başlıca şartlar şunlardır:

T.C. vatandaşı olmak

Devlet üniversitelerinde veya %100 burslu vakıf üniversitelerinde lisans düzeyinde öğrenci olmak

Maddi desteğe ihtiyaç duymak

Akademik başarıyı sürdürüyor olmak

Açıköğretim, ön lisans ve uzaktan öğretim programlarında okumamak

Ayrıca bursiyerlerin başka bir özel kurumdan burs almaması gerekmektedir. Ancak KYK kredisi bu kapsamın dışındadır ve birlikte alınabilir. Öğrencinin yıl içerisinde devamsızlık, disiplin cezası veya sınıfta kalma gibi durumları olması hâlinde bursu kesilebilir.

ANADOLU VAKFI BURSU NE KADAR?

Anadolu Vakfı burs tutarları, öğrencinin bulunduğu şehre göre değişkenlik gösterebilir. 2024-2025 eğitim yılında ödenen aylık burs miktarları şu şekildeydi:

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde eğitim görenler için: 5.500 TL/ay

Diğer şehirlerdeki öğrenciler için: 4.500 TL/ay

2025 yılı için güncellenmiş burs miktarları henüz açıklanmamış olsa da, benzer oranlarda bir artış beklenmektedir. Burslar Ekim-Haziran ayları arasında, toplam 9 ay boyunca öğrencilere düzenli olarak banka hesaplarına yatırılır.

ANADOLU VAKFI BURSU KİMLERE VERİLİR?

Anadolu Vakfı bursu yalnızca yüksek not ortalamasına sahip öğrencilere değil; maddi desteğe ihtiyaç duyan, azimli ve topluma katkı sağlama potansiyeli taşıyan öğrencilere verilir. Bursiyer seçimi şu aşamalardan oluşur:

Ön değerlendirme (başvuru formlarına göre) Mülakat süreci (telefon ya da yüz yüze görüşmeler) Nihai değerlendirme ve sonuç açıklaması

Özellikle yeni üniversiteye başlayan (hazırlık ve 1. sınıf) öğrenciler öncelikli değerlendirilir. Ancak üst sınıf öğrenciler de başvuru yapabilir. Sosyal sorumluluk bilinci taşıyan, gönüllü çalışmalarda yer alan ve liderlik özellikleri olan adaylar ön planda tutulur.

ANADOLU BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Vakfı burs başvuru sonuçları genellikle Aralık ayının ilk haftasında açıklanmaktadır. Adaylar, başvuru süreci sonunda resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sonuçlarını öğrenebilir.

Kazanan adaylardan belgeler istenir ve bursun yatırılacağı banka hesabı bilgileri alınır. İlk burs ödemesi ise Ocak ayı itibarıyla yapılmaktadır. Süreçle ilgili duyurular, vakfın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden takip edilebilir.