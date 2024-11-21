Anadolu Efes-Paris basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Paris basket maçı hangi kanalda?
Anadolu Efes-Paris maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol takımını konuk edecek. Anadolu Efes-Paris canlı izleme linki araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes-Paris basket maçı ne zaman, saat kaçta?
Paris- Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda? THY Euroleague Anadolu Efes- Paris basket maçı hangi kanalda ve frekans bilgileri araştırılıyor. 10 maçta 6 galibiyetle averajla 8. sırada yer alan Anadolu Efes, basketbolseverleri ekran başına toplayacak. Anadolu Efes- Paris basket maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…
ANADOLU EFES-PARİS BASKET MAÇI NE ZAMAN?
Anadolu Efes- Paris Maçı, 21 Kasım Perşembe günü oynanacak.
ANADOLU EFES-PARİS BASKET MAÇI SAAT KAÇTA?
Anadolu Efes- Paris Maçı, saat 20:30 başlayacak.
ANADOLU EFES-PARİS BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes ile Paris arasındaki THY Euroleague maçı, S Sport Plus, S Sport kanallarından canlı maç izlenebilecek.
Sıcak Gelişme:
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de savaş suçu iddiasıyla İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yakalama kararı verdi.