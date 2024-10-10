Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı kaç kaç, bitti mi? (CANLI SKOR)

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ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI KAÇ KAÇ?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı 5-2 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ilk periyot oynanıyor.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Anadolu Efes Fenerbahçe Beko canlı yayın linki üzerinden Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.