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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, bu akşam Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe hangi kanalda? Basketbol severler Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçını hangi kanal veriyor araştırıyor. İşte maça dair detaylar...

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko hangi kanalda? Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, bu akşam Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe hangi kanalda? Basketbol severler Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçını hangi kanal veriyor araştırıyor. İşte maça dair detaylar haberimizde...

ANADOLU EFES FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. İki takım da sezonun ilk maçlarını galip tamamladı. Derbi, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE MAÇI KAÇTA?

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, bugün Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğinde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇLARI

İki takım da Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67, Fenerbahçe Beko ise sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-71 yendi.

Organizasyonda 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir defa kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde 23. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, son olarak 29 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı.

Lacivert-beyazlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışının yapıldığı müsabakada rakibini 83-82 yenerek kupanın sahibi oldu.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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