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Amedspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitt? Amedspor - Pendikspor maç özeti!

Amedspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitt? Amedspor - Pendikspor maç özeti!
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Amedspor ve Pendikspor arasında oynanan maçın sonucu ve detayları merak ediliyor. Futbolseverler, 1. Lig karşılaşmasının detaylarını araştırıyor. Peki, Amedspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitt? Amedspor - Pendikspor maç özeti!

Amedspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitti? Karşılaşmanın sonucu, iki takımın da hedefleri doğrultusunda ne kadar başarılı olduklarını ortaya koyacak. Ayrıca, bu maçın özeti de futbolseverler için merak konusu. Maçın detaylarına dair istatistikler, gol atan oyuncular, kartlar ve önemli anlar gibi bilgiler, karşılaşmanın heyecanını artırıyor. Peki, Amedspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitt? Amedspor - Pendikspor maç özeti!

AMEDSPOR- PENDİKSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Amedspor- Pendikspor maçını 1-0 Pendikspor kazandı.

Amedspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitt? Amedspor - Pendikspor maç özeti!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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