Trendyol 1. Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Amedspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği bu önemli maç öncesinde bazı sorular öne çıkıyor. Amedspor- İstanbulspor maçı şifresiz mi? Maçın hakemi kim olacak? Ayrıca, Amedspor- İstanbulspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Bu soruların yanıtları merak ediliyor. Peki, Amedspor- İstanbulspor maçı hangi kanalda? Amedspor- İstanbulspor maçı nereden izlenir? İşte detaylar...

AMEDSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Amedspor- İstanbulspor maçı, 19 Ağustos Pazartesi günü saat 21:00 oynanacak.

AMEDSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Amedspor ve İstanbulspor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

AMEDSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Amedspor ile İstanbulspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.