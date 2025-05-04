Amedspor Adanaspor maçı CANLI izle! Amedspor Adanaspor maçı HD, şifresiz, kesintisiz nasıl izlenir?

Amedspor, play-off mücadelesini sürdürürken, Adanaspor ise prestij için sahada olacak. Bu nedenle, Amedspor Adanaspor maçı canlı izle seçenekleri, futbolseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Maçın şifresiz ve HD yayın alternatifleri merak ediliyor. Peki, Amedspor Adanaspor maçı HD, şifresiz, kesintisiz nasıl izlenir? Maç bilgileri!

AMEDSPOR ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Amedspor ile Adanaspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

AMEDSPOR-ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. TRT Spor, Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan izlenebilir.

AMEDSPOR ADANASPOR ŞİFRESİZ Mİ?

Maç, beIN Sports 2 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. beIN Sports 2, Digiturk 78 ve Kablo TV 233 numaralı kanallardan izlenebilir.