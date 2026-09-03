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Alves Kablo'da 68 Personelin İş Sözleşmesi Feshedildi

Alves Kablo'da 68 Personelin İş Sözleşmesi Feshedildi
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Alves Kablo, KAP'a yaptığı açıklamada yeniden yapılanma kapsamında 68 personelin iş sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Şirket, bu adımın finansal yükümlülükleri zamanında yerine getirmek için giderleri azaltmak ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla atıldığını belirtti. Üretim, satış, tedarik ve sevkiyat süreçlerinin kesintisiz devam ettiğini ve faaliyetlerde aksama yaşanmadığını ifade etti.

Alves Kablo, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında toplam 68 personelin iş sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Şirket, bu adımın mevcut finansal yükümlülüklerin belirli bir takvim dahilinde ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi amacıyla atıldığını belirtti.

KAP açıklamasında, şirketin mevcut finansal ve operasyonel koşulları çerçevesinde giderlerin azaltılması, operasyonel verimliliğin artırılması ve kaynakların daha etkin kullanılması hedeflerine vurgu yapıldı. Yapılan düzenlemenin operasyonel faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlaması, maliyet yapısını iyileştirmesi ve nakit kaynaklarının daha etkin yönetilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Şirket yetkilileri, personel azaltımının ardından üretim, satış, tedarik ve sevkiyat dahil tüm operasyonel süreçlerin kesintisiz devam ettiğini, mevcut siparişlerin zamanında teslim edilebilmesi için yeterli kadronun korunduğunu ve herhangi bir faaliyet durdurması ya da aksamanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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