Altın yükselecek mi, gram altın, çeyrek altın artmaya devam eder mi?

Son on yılda gram altın Türk lirası karşısında tam 43 kat değer kazandı. Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, ABD'deki siyasi gelişmeler ve doların dalgalı seyri, yatırımcıların yeniden güvenli liman olan altına yönelmesine neden oldu. Uzmanlar, altın piyasasında "rekor serisinin" sürebileceğini belirtiyor. Ancak birçok yatırımcı, şu sorunun yanıtını arıyor: "Altın almak için doğru zaman şimdi mi?"

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerini aktaran finans ve piyasa uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle son 2 aydır yaşanan bir yükseliş trendini hala korumaya devam ediyor. Altın fiyatlarında o 2026 yılında beklediğimiz rakamların daha yıl bitmeden geldiğini gözlemliyoruz. Özellikle merkez bankalarının ve dünyadaki yatırımcıların altın tarafında yine ağır bir alım yönünde pozisyonu olduğunu gözlemliyoruz. Ancak neden bu kadar yükseldi kısmının sorusu net bir şekilde ortada değil. Sanırım korku ve panikle insanlar bir şekilde altına yöneliyor." dedi.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, ekonomik koşullar nedeniyle artık birçok kişinin çeyrek yerine gram altın aldığını söylüyor:

"Gram altına talebin artması, hem tasarruf hem de alım gücünün geldiği noktayı gösteriyor."

Altın piyasasına dair en dikkat çekici tahminlerden biri, yatırım bankası Goldman Sachs'tan geldi.

Bankanın öngörüsüne göre:

2025 sonu: Ons altın 3.700 dolar

2026 ortası: 4.000 dolar

2026 sonu: 4.900 dolar

Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.