Altının değerini belirleyen en önemli etmenler arasında döviz kuru, enflasyon, faiz politikaları, jeopolitik riskler ve küresel talep var. Türkiye özelinde, gram altının TL cinsinden fiyatı büyük oranda dolar/TL kuruna bağımlı. Dolar yükselirse, altın da TL karşısında yükselme eğiliminde olabilir. Altın yükselecek mi, 6 bin TL olacak mı?

GRAM ALTIN 6 BİN TL'YİGEÇERMİ?

Altın piyasasında yükseliş beklentileri hız kesmeden sürüyor. Barok Kuyumculuk CEO'su Corç Akdoğan, gram altının kısa sürede 6 bin TL seviyesini aşacağını belirterek yatırımcıya umut veren açıklamalarda bulundu. Akdoğan, küresel risklerin devam ettiğine dikkat çekerek, "Altının önü açık, bu süreçte güvenli liman arayışı altına olan talebi artırıyor." dedi.

YENİ YÜKSELİŞ DALGASI KAPIDA

Akdoğan'a göre, dünya ekonomisinde yaşanan belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Bu faktörler nedeniyle altının yeniden güçlü bir yükseliş dalgasına gireceğini belirten CEO, "Gram altın 6 bin TL'yi çok rahatlıkla test edecek. Eğer yükseliş trendi bu ivmeyle devam ederse, yeni rekor seviyeler de mümkün." ifadelerini kullandı.

ALTININ UZUN VADELİ GÖRÜNÜMÜ OLUMLU

Kısa vadede dalgalanmalar yaşansa da altının uzun vadeli görünümünün pozitif olduğunu vurgulayan Akdoğan, "Altında genellikle bir adım geri, iki adım ileri şeklinde hareketler görürüz. Dünya genelinde ekonomik ve siyasi olumsuzluklar tam olarak sona ermedi. Bu nedenle altının yükseliş potansiyeli halen güçlü." değerlendirmesinde bulundu.