ALTIN KURU 17 OCAK | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 17 Ocak altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Amerikan Merkez Bankası (Fed)'in faiz kararları öncesi ekonomik belirsizlikler ve global piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle altın fiyatlarındaki artış hız kesmiyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 17 Ocak altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

ONS ALTINDA SON DURUM NEDİR?

Ons altın, güne 2715 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2709 dolar, en yüksek 2717 dolar seviyelerini gördü. Şu sıralar 2715 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, güne 3093 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3089 lira, en yüksek 3105 lira seviyelerini gördü. Şu sıralar gram altın 3102 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın 3076 liradan alınıyor.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.951,1 TL, satış 5.074,9 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.902,9 TL, satış 10.150,5 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.498,6 TL, satış 20.808,4 TL.