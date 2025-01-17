Üye Girişi
Haberler
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist öldürüldü

Kandil'in kirli planı bozuldu! Öldürülen terörist sayısı hayli fazla
İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes kararını bugün de oylamayacak

Dünyanın beklediği haber yine gelmedi! Oylama bugün de yapılmayacak
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış

ALTIN KURU 17 OCAK | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTIN KURU 17 OCAK | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? Son dönemlerde hızla yükselen altın fiyatları, yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. 17 Ocak altın fiyatı! soruları gündeme geliyor. Peki, Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 17 Ocak altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 17 Ocak altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Amerikan Merkez Bankası (Fed)'in faiz kararları öncesi ekonomik belirsizlikler ve global piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle altın fiyatlarındaki artış hız kesmiyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 17 Ocak altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

ONS ALTINDA SON DURUM NEDİR?

Ons altın, güne 2715 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2709 dolar, en yüksek 2717 dolar seviyelerini gördü. Şu sıralar 2715 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, güne 3093 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3089 lira, en yüksek 3105 lira seviyelerini gördü. Şu sıralar gram altın 3102 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın 3076 liradan alınıyor.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.951,1 TL, satış 5.074,9 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.902,9 TL, satış 10.150,5 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.498,6 TL, satış 20.808,4 TL.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Algı Eke'den 'Ayşe Barım' açıklaması!
img

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Sezonun ilk yabacı VAR hakemi açıklandı: İşte yöneteceği maç

Sezonun ilk yabacı VAR hakemi açıklandı: İşte yöneteceği maç
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.