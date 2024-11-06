Altın fiyatları düşüyor mu? 6 Kasım çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Bugün gram altın ve çeyrek altının güncel fiyatları merak konusu. 6 Kasım altın fiyatı! soruları gündeme geliyor. Peki, Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 6 Kasım altın fiyatı! Gram altın kaç lira?
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GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram Altın kaç TL: 3.005,12 TL
BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek Altın kaç TL: 4.868,18 TL
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım Altın kaç TL: 9.736,37 TL
CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA OLDU?
Cumhuriyet Altını kaç TL: 20.846,71 TL
Sıcak Gelişme:
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