Altın fiyatları düşüyor mu? 6 Kasım çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın kaç TL: 3.005,12 TL

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek Altın kaç TL: 4.868,18 TL

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım Altın kaç TL: 9.736,37 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA OLDU?

Cumhuriyet Altını kaç TL: 20.846,71 TL

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