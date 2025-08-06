Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? Altın alınmalı mı? Uzmanlar ne diyor?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının politikaları altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle "altın fiyatları düşecek mi, artacak mı" sorusu sadece bugünün değil, yılın en kritik yatırım soruları arasında yer alıyor. 6 Ağustos altın alınmalı mı sorusu ise hem günlük işlem yapanlar hem de uzun vadeli düşünenler için büyük önem taşıyor. Peki, Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? Altın alınmalı mı? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

6 Ağustos sabahı itibarıyla gram altın fiyatı 4.409,71 TL alış ve 4.410,21 TL satış seviyesinden işlem görüyor. Dünkü kapanışa göre %0,25 oranında bir düşüş yaşanmış durumda. Serbest piyasalarda işlem gören bu rakamlar, gün içinde ons altındaki hareketlilik ve döviz kuruna bağlı olarak değişebilir.

Gram altın, özellikle küçük yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen altın türü olması nedeniyle dikkatle izleniyor. 6 Ağustos gram altın fiyatları yatırımcılara "Bekleyelim mi, alalım mı?" sorusunu yeniden sorduruyor.

Gram Altın (ALTIN TL/GR)

Alış: 4.409,71 TL

Satış: 4.410,21 TL

Değişim: -%0,25

Saat: 08:13

Çeyrek Altın

Alış: 7.172,00 TL

Satış: 7.232,00 TL

Değişim: -%0,29

Saat: 08:13

ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI?

Bugün çeyrek altın alış fiyatı 7.172,00 TL, satış fiyatı ise 7.232,00 TL olarak açıklandı. Çeyrek altın, düğün sezonunun da etkisiyle hem yatırım hem de hediye amaçlı yoğun talep görmeye devam ediyor. Fiyatlarda %0,29'luk bir gerileme dikkat çekiyor.

Çeyrek altın fiyatları, hem günlük işlem yapanlar hem de orta vadeli yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde güncellenen verilere göre tam altın alış fiyatı 28.223,74 TL, satış fiyatı ise 28.780,41 TL seviyelerinde. Değişim oranı ise yalnızca %0,05 olarak kaydedilmiş. Bu da fiyatların oldukça yatay bir seyir izlediğini gösteriyor.

Tam altın, genellikle büyük montanlı yatırım yapanlar tarafından tercih ediliyor. 6 Ağustos altın piyasasında tam altın fiyatlarındaki bu sınırlı değişim, yatırımcılar açısından "bekle-gör" stratejisini ön plana çıkarabilir.

6 Ağustos 2025 altın piyasası verileri, özellikle sabah saatlerinde gelen verilerle birlikte aşağı yönlü hafif bir düzeltmeye işaret ediyor. Gram altın %0,25, çeyrek altın %0,29 ve tam altın ise %0,05 oranında düşüş göstermiş durumda. Bu fiyat hareketliliği, hem günlük yatırımcılar hem de uzun vadeli birikimciler için dikkatle takip edilmesi gereken bir tablo ortaya koyuyor.