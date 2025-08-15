ALTIN FİYATLARI 15 AĞUSTOS: Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI 15 AĞUSTOS: Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları!

Güncelleme:

Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, tam, ata altın kaç TL? 15 Ağustos tarihli güncel altın fiyatları açıklandı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve ata altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki son durumu ve güncel altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor.

15 Ağustos 2025 altın fiyatları yatırımcılar ve kuyumculardan altın almak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Serbest piyasa ve kuyumcu fiyatları güncellenirken, gram altın, çeyrek altın, tam altın ve ata altın fiyatları merak konusu oldu. İşte güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

15 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla gram altın fiyatı kaynaklara göre şu şekilde:

Alış 4.311,82 TL – Satış 4.348,78 TL

Gram altın fiyatları, kuyumcu ve online platformlar arasında küçük farklılıklar gösteriyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.224,00 TL – Satış 7.277,00 TL

Çeyrek altın, düğün ve yatırım amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biri olmaya devam ediyor.

TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Alış 28.807,00 TL – Satış 28.977,00 TL

Tam altın, hem yatırım hem de takı olarak kullanılabilen geleneksel bir değerli maden türüdür.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
