Altın fiyatları, 20 Şubat 2025 itibarıyla rekor seviyelere ulaşmış durumda. Vatandaşlar, altın fiyatlarının ne zaman düşeceğini merak ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik ek gümrük vergisi planları, enflasyon endişelerini artırarak altın talebini yükseltti. Peki, Altın düşecek mi? 20 Şubat altın fiyatları ne zaman düşecek?

ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Uzmanlar, altın fiyatlarının gelecekteki seyrine dair farklı görüşlere sahip. Goldman Sachs, 2025 yılı için altın fiyatı tahminini ons başına 3.100 dolar olarak güncellerken, Morgan Stanley daha temkinli bir yaklaşımla dördüncü çeyrek için 2.700 dolar öngörüsünde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Yatırımcılar ise altın fiyatlarının ne zaman düşeceğini merak ediyor. Uzmanlara göre, altının düşmesi için şu faktörler etkili olabilir:

ABD Merkez Bankası (FED) faiz artırımı yaparsa, altın düşebilir.

Jeopolitik riskler azalırsa, yatırımcılar altından çıkış yapabilir.

Dolar güçlenirse, altın fiyatlarında gerileme olabilir.

Ancak, Goldman Sachs 2025 yılı için altın fiyatı tahminini 3.100 dolar olarak güncellerken, Morgan Stanley yılın son çeyreği için 2.700 dolar seviyesini öngörüyor. Bu tahminler, yakın vadede altın fiyatlarında belirgin bir düşüş olmayabileceğine işaret ediyor.

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