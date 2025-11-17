Kripto para piyasası son dönemde ciddi dalgalanmalar yaşıyor. Özellikle altcoinler, hızlı değer kazançlarının ardından sert düşüşler kaydediyor. Yatırımcılar, kâr satışları ve panik satışları nedeniyle pozisyonlarını kapatırken, makroekonomik gelişmeler de piyasadaki oynaklığı artırıyor. Peki, Altcoinler neden düşüyor? Altcoinler düşmeye devam edecek mi? Kripto piyasası neden düşüyor? Cardano, Solana ve Ethereum neden düşüyor? Kripto piyasasına dair tüm gelişmeler haberimizde!

ALTCOINLER NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto para piyasası son günlerde ciddi bir gerileme yaşıyor. Altcoinlerdeki düşüş, yalnızca kısa vadeli bir volatilite hareketi olarak görülmemeli; bunun arkasında birden fazla ekonomik ve piyasa faktörü yatıyor. Özellikle yatırımcı psikolojisi, kâr ve panik satışlarının etkisiyle sert dalgalanmalar yaşanıyor.

Son haftalarda birçok altcoin, hızlı değer artışları yaşadı. Ancak bu yükseliş, birçok yatırımcının kârını realize etme kararını tetikledi. Kâr satışları, piyasanın doğal düzeltme mekanizması olarak ortaya çıkıyor. Bunun yanında, makroekonomik göstergeler de piyasayı doğrudan etkiliyor. ABD'de açıklanan ADP istihdam verilerinin özel sektörde haftalık ortalama 11.250 iş kaybını göstermesi, işgücü piyasasında zayıflamanın sinyalini verdi. Bu tür ekonomik veriler, riskli varlıklar olan kripto paralara olan talebi azaltıyor.

Ayrıca, hükümetin kapanma riskinin sona ermesiyle birlikte, ekonomik veriler piyasalar için daha belirleyici hâle geldi. Temsilciler Meclisi ve Senato'nun hükümeti yeniden açması, yatırımcıların odaklandığı makroekonomik verilerin önemini artırdı.

Kripto piyasasındaki düşüşü hızlandıran diğer bir faktör, büyük çaplı likidasyonlar oldu. Sadece 24 saat içinde 115 milyon doların üzerinde Bitcoin pozisyonu tasfiye edildi. Altcoinlerdeki likidasyonlar ise Cardano, Solana ve Ethereum dahil olmak üzere toplam 26 milyon doları aştı. Bu durum, yaklaşık 150.000 trader'ın pozisyonlarını kaybetmesine yol açtı.

ALTCOINLER DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Piyasalardaki düşüşün devam edip etmeyeceği, birden fazla değişkene bağlı. Öncelikle yatırımcı davranışları ve makroekonomik veriler belirleyici olacak. Kâr satışları ve panik satışları devam ettiği sürece altcoinlerde volatilitenin yüksek olması kaçınılmaz görünüyor.

Digital Asset Treasury gibi büyük yatırım şirketleri, fiyat düşüşleri nedeniyle artık agresif alım yapmaktan kaçınıyor. Bu durum, piyasanın dip seviyeyi test etmesini uzatıyor. Sadece stratejik alımları sürdüren şirketler, mevcut piyasa belirsizliğinde riskli pozisyonlardan uzak duruyor.

Buna ek olarak, hisse senedi piyasası ile yüksek korelasyon, altcoinleri ek baskıya maruz bırakıyor. Örneğin, NVIDIA ve CoreWeave gibi teknoloji hisselerindeki sert düşüşler, kripto piyasasında da benzer satış baskısı yaratabiliyor.

Tüm bu faktörler, altcoinlerin kısa vadede düşüşünü sürdürebileceğini işaret ediyor. Ancak yatırımcıların dikkat etmesi gereken nokta, bu düşüşlerin geçici olup olmadığını doğru analiz etmektir.

CARDANO, SOLANA VE ETHEREUM FİYATI NEDEN DÜŞÜYOR?

Cardano, Solana ve Ethereum gibi önde gelen altcoinlerdeki düşüş, genel piyasa trendlerinden bağımsız değil. Likidasyonlar ve büyük yatırımcı satışları, bu altcoinlerin değer kaybında önemli rol oynuyor.

Cardano (ADA): Cardano'da yaşanan düşüş, özellikle büyük yatırımcıların pozisyon kapatmasıyla hızlandı. Ağın teknolojik gelişmeleri veya güncellemeleri kısa vadede fiyatı toparlamaya yetmeyebiliyor.

Solana (SOL): Solana, yüksek likidasyon ve yatırımcı satışlarından en çok etkilenen altcoinlerden biri oldu. Ağ performansındaki iyileşmeler ve protokol güncellemeleri, kısa vadeli satış baskısını hafifletebilmiş değil.

Ethereum (ETH): Ethereum fiyatında yaşanan düşüş, hem makroekonomik gelişmeler hem de altcoin piyasasının genel gerilemesi ile paralel ilerliyor. Kurumsal yatırımcıların stratejik alımları dışında, piyasada güçlü bir destek henüz oluşmuş değil.

Bu üç altcoinin fiyat hareketleri, aynı zamanda Bitcoin ve hisse senedi piyasasıyla olan korelasyonu gösteriyor. Kripto para piyasası genelinde yaşanan likidasyon ve satış baskısı, bu altcoinlerin değer kaybını derinleştiriyor.



NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir!