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İmalat Sanayisine 187,5 Milyar Liralık İstihdam Desteği

İmalat Sanayisine 187,5 Milyar Liralık İstihdam Desteği
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, toplam iş gücünün 36 milyon kişi olduğunu, işsizliğin yüzde 10'un altında bulunduğunu söyledi. İmalat sanayisine yönelik 250 milyar liralık finansman paketi tanıtıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nda konuştu. Alpkan, Kovid-19 sonrası istihdamda artış yaşandığını, 33 milyon kayıtlı-kayıtsız iş gücünün yüzde 25'inin kayıt dışı olduğunu, buna 2,5-3 milyon iş arayanın eklenmesiyle toplam iş gücünün 36 milyona ulaştığını belirtti. Çalışma çağındaki kadınların üçte birinden biraz fazlasının, erkeklerin ise üçte ikisinden biraz fazlasının istihdamda olduğunu ifade etti.

Alpkan, işsizliğin uzun süredir yüzde 10'un altında seyrettiğini, dezavantajlı gruplarda istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için teşvik çalışmalarının sürdüğünü söyledi. İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında iki destek mekanizması bulunduğunu belirten Alpkan, 'performans desteği' adı altında çalışan başına aylık 3 bin 500 lira sağlandığını, imalat sanayisindeki KOBİ'lere 3 yıl için 187,5 milyar lira kaynak aktarımı hedeflendiğini duyurdu. Ağustos itibarıyla 12 binden fazla işletmede yaklaşık yarım milyon kişilik istihdam koruması sağlandığını aktardı.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise KOBİ'lerin ihracatın yüzde 30'unu, istihdamın yüzde 68'ini oluşturduğunu, bankacılık sektörünün toplam kredilerin yüzde 27'sini KOBİ'lere, yüzde 32'sini imalat sanayisine kullandırdığını bildirdi. Program kapsamında imalat sanayisine 250 milyar liralık yeni finansman paketinin 1 Eylül'de başvuruya açılacağı, 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sağlanacağı açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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