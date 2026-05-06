Alper Kınar: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın başarısız oldu

Spor yazarı Alper Kınar, Haberler.com’da Beşiktaş-Konya spor karşılaşmasını değerlendirirken siyah-beyazlı ekibin mevcut yapısına yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Teknik ekipten kadro yapılanmasına kadar birçok konuda sert yorumlar yapan Kınar, Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ihtimaline dair de çarpıcı ifadeler kullandı.

“BEŞİKTAŞ BÜYÜK BİR KRİZİN İÇİNDE”

Alper Kınar, Beşiktaş’ın yalnızca saha içinde değil ekonomik anlamda da ciddi problemler yaşadığını belirterek, “ Beşiktaş, bütçesel anlamda büyük bir krizde” dedi. Siyah-beyazlı kulüpte yapılan planlamaların beklentilerin uzağında kaldığını savunan Kınar, takımın uzun süredir istikrarlı bir yapı oluşturamadığını ifade etti.

Kınar, teknik direktör Sergen Yalçın’a yönelik değerlendirmesinde ise “Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın başarısız oldu” sözleriyle dikkat çekti. Siyah-beyazlı ekibin mevcut teknik yapılanmasıyla başarı elde etmesinin zor olduğunu söyleyen deneyimli yorumcu, “Beşiktaş’ta şu anki teknik ekiple başarı yakalanamaz” ifadelerini kullandı.

KONYASPOR MAÇI VE TARTIŞMALI POZİSYONLAR GÜNDEMDEYDİ

Beşiktaş-Konya spor mücadelesindeki hakem kararlarını da değerlendiren Kınar, Konya spor lehine verilen penaltının yanlış olduğunu savundu. “Konyaspor’un kazandığı penaltı yanlış bir karar” diyen Kınar, maçın kritik anlarında hakem yönetiminin tartışmalara neden olduğunu söyledi.

Konya spor Teknik Direktörü İlhan Palut’a da övgüde bulunan Kınar, “İlhan Palut’u Premier Lig’den bir takımın teknik direktörü gibi hissettim” ifadelerini kullandı. Konyaspor’un saha içindeki disiplinli oyun yapısının dikkat çektiğini belirten spor yazarı, Beşiktaş’ın ise oyun anlamında ciddi eksikler yaşadığını dile getirdi.

“BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK İSTİYORSA YABANCI HOCA ŞART”

Kadronun özellikle hücum hattı ve orta saha organizasyonunda büyük eksikleri olduğunu belirten Kınar, “Beşiktaş’ın Oh gibi bir santraforu varsa seneye de facia yaşar” diyerek transfer politikalarını eleştirdi. Orkun Kökçü hakkında da konuşan Kınar, oyuncunun lider bir orta saha karakteri ortaya koyamadığını söyledi.

Siyah-beyazlı taraftarların artık vasata alıştığını öne süren Kınar, “ Beşiktaş taraftarı vasata alıştı” değerlendirmesinde bulundu. Kulübün yeniden şampiyonluk yarışına girebilmesi için köklü değişimlere ihtiyaç duyduğunu savunan spor yorumcusu, “Beşiktaş şampiyon olmak istiyorsa yabancı bir teknik direktörle çalışmalı” dedi.

“AZİZ YILDIRIM GELİRSE FENERBAHÇE EN GÜÇLÜ ADAY OLUR”

Programda Fenerbahçe’de gündeme gelen başkanlık tartışmalarına da değinen Alper Kınar, Aziz Yıldırım’ın Türk futbolunda çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi. “Aziz Yıldırım, Türk futbolunun Süleyman Seba’sıdır” diyen Kınar, deneyimli ismin yeniden başkan adayı olmasının sarı-lacivertli camiada büyük bir etki yaratacağını ifade etti.

Kınar, “Aziz Yıldırım gelirse Fenerbahçe şampiyonluğun en güçlü adayı olur” sözleriyle dikkat çekerken, kulübün yeniden güçlü bir yönetim yapısına kavuşabileceğini savundu. Fenerbahçe’de yaşanacak olası yönetim değişiminin yalnızca kulüp için değil, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışının dengeleri açısından da belirleyici olabileceğini söyledi.