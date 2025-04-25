Almina Tude Uygun kimdir? Almina Tude Uygun hastalığı neydi?

"Almina Tude Uygun kimdir?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Almina, henüz 12 yaşındayken yakalandığı kronik bir hastalıkla hayatı boyunca mücadele etti. Peki, Almina Tude Uygun hastalığı neydi? İşte genç yaşta hayata veda eden Almina'nın yaşam öyküsü ve sağlık sorunlarıyla ilgili tüm detaylar…

ALMİNA TUDE UYGUN KİMDİR?

Almina Tude Uygun, Türk futbolunun tanınmış teknik direktörlerinden Bülent Uygun'un kızıdır. 28 yaşında hayatını kaybeden Almina Tude Uygun, uzun yıllar boyunca tip 2 diyabet hastalığıyla mücadele etti. Henüz 12 yaşındayken bu teşhisi alan Almina, zaman zaman şeker komasına girerek sağlık sorunları yaşadı.

ALMİNA TUDE UYGUN HASTALIĞI NEYDİ?

2024 yılında şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bu süreçte bir dizi ameliyat geçirdiği ve sağlık durumunun zamanla ağırlaştığı bildirildi. Tüm tıbbi müdahalelere rağmen 25 Nisan 2025 tarihinde yaşamını yitirdi. Cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki aile kabristanında defnedilecektir.