Camiada çıkan çatlak seslerden sonra Galatasaray Yönetim Kurulu'ndan ilk istifa kararı geldi. Peki, Ali Yüce kimdir? Galatasaray yöneticisi Ali Yüce istifa etti mi?

ALİ YÜCE İSTİFA ETTİ Mİ?

Konuyla ilgili Yüce'den açıklama geldi Yüce: "Galatasaray'ın 30-40 milyon Euro'luk önemli bir maçı öncesi benim ve bir kaç yöneticinin doğru bulmadığı bildirinin yayınlanmamasını yönetime ilettik. Fakat bildiri yayınladı. Aslında dün akşam istifa edecektim fakat maçın önüne geçmek istemedim. İstifamı bugün yazılı olarak sundum. Stadyumdaki toplantıya katılarak sözlü olarak da istifamı tekrar dile getireceğim. Galatasaray'ı düşünmeyen insanlarla aynı masada olmam." ifadelerini kullandı.

ALİ YÜCE KİMDİR?

1986 yılında İstanbul'da doğan Ali Yüce, Ortaokul öğrenimini İstanbul Erkek, lise eğitimini Eyüboğlu Koleji'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini ise Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü ve sonrasında lisans üstü eğitimini ise Miami Ad School'datamamladı.2005 yılı itibariyle aile şirketlerinde çeşitli görevler alan Yüce, 2010 yılında SKODA Türkiye Distribütörü Yüce Auto AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine başladı.

Ali Yüce Galatasaray Spor Kulübü'nde, 2014 - 2018 yılları arasında iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.Hali hazırda 2. döneminde Deik Türkiye - Çekya İş Konseyi başkanı olan Yüce, aynı zamanda Türk Çek Dostluk Derneği kurucu üyesi, Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, ODD kurucu üyesi, Oyder, Büyük Kulüp ve Moda Deniz Kulübü üyesidir.İngilizce bilen Ali Yüce 4 çocuk babasıdır.