Ali Koç ne dedi? TARİHİ AÇIKLAMALAR! Ali Koç basın toplantısında ne dedi? İşte Ali Koç'un açıklamaları!

Ali Koç ne dedi? Trabzonspor'un Antalyaspor maçında açtığı pankarta ilişkin konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bordo-mavili kulübün 2010-2011 şampiyonluğunu sahiplenmesine de ateş püskürdü. Koç yaptığı basın toplantısında gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. Peki, Ali Koç ne dedi? Ali Koç basın toplantısı ve Ali Koç açıklamalar merak ediliyor. İşte Ali Koç'un basın toplantısı açıklamaları haberimizde...

ALİ KOÇ NE DEDİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un şampiyonluk maçında açtığı pankarta ilişkin konuşan Koç, "Fenerbahçe Takım Otobüsü'ne hem de Trabzon il sınırında yapılan, herkesi öldürmeye çalışan, belki de ülkemizi karıştırmayı hedefleyen, bize göre burada da FETÖ'nün parmağı var ve hala faili meçhul olan, Türkiye'de faili meçhul olaylar var ama bu derece önemli bir olayda yok. Açtığınız pankart ile bu olaya sahip çıktınız." dedi.

"KİMDEN ÇEKİNİYORLAR?"

Kanaryanın namlunun ucunda resmedildiği pankarta tepki gösteren Koç, "Bizim stadyumda 12 yaşında bir çocuk, yabancı dilde Ferdi formanı alabilir miyim yazdığı pankart ne dediği anlaşılmadığı için alınmamıştır. Bir de bu devasa paçavra pankarta bakın. Şimdi İstanbul'da istinasız uygulanan kurallar, söz konusu Trabzon olunca kural tanımazlık acaba bizim bilmediğimiz bir kural mı var. Emniyetin kuralları şehirlere göre farklı mı işliyor? Oradaki yetkililer kuralları uygulama konusunda çekiniyor ya da korkuyorlar mı? Çekiniyorlarsa kimden çekiniyorlar?" dedi.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"SAYGI BEKLİYORSANIZ, SAYGILI OLMAYI DA BİLECEKSİNİZ"

"Aylardır sistematik bir şekilde ortaya konan 2010-2011 şampiyonluğuna dair söylemler... Zaman zaman eylemlerle muhatap oluyoruz. 30 Nisan Cumartesi günü oynanan maçta yaşananlar biz Fenerbahçeliler'in tahammül sınırlarını aşmıştır. Bir takımın 38 yıl sonra şampiyonluğu, veya herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez. Ancak hiçbir başarı ve şampiyonluk hukuku ve kuralları çiğnemeye, başka kulüplere dil uzatma hakkını kimseye vermez. Kazanmanın da, kaybetmenin de, rekabet etmenin de bir asaleti vardır. Saygı bekliyorsanız, saygılı olmayı da bileceksiniz.

ALİ KOÇ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

3 ayrı bilgilendirme yapmak istiyoruz; Bunlardan ilki sayın Cumhurbaşkanımızın konuya dair görüşleri. Sayın Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. 'Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri' diyor. Cumhurbaşkanımız, Fenerbahçe'nin, bu vatanın bu örgütten kurtulması için mücadele verdiğini söylemiştir. FETÖ'nün yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etmeye çalışması, Fenerbahçe sayesinde başarısızlığa uğramıştır diyor. Fenerbahçe, kendi mücadelesini vermekle kalmıyor, bu vatanın bu örgütten kurtarılması için mücadele vermiştir diyor.

ALİ KOÇ'TAN İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'YA TEŞEKKÜR

İkinci bilgi; 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan içeriğe bakalım; 15 Temmuz'a giden yolda, sözde şike davası da bu adımlardan birisi olarak ifade ediliyor. 15 Temmuz ile 3 Temmuz bağı alenen ortada sergileniyor Cumhurbaşkanlığı internet sitesi tarafından. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü adlı, önsözünü Fenerbahçe Kongre Üyesi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yazdığı kitaptır. 2010 yılında HSKY'nın yapısında yapılan değişikliği seçimle belirlenen üye koltukları örgüt ele geçirmiştir. Bu sayede yargıtay üyelerinnin büyük bir kısmını belirlemiştir. Örgüt, hukuksuz bir şekilde yürütülen Ergenekon, Balyoz, Oda TV, şike gibi kumpas davaları ile sansasyon yaratmıştır diyor. Sayın İçişleri Bakanına da şundan teşekkür etmemiz lazım; kutlamalarda 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu ifade etmiştir. Aslında gerçekleri bir kez daha teyit etmişti. Kongre üyemiz olarak bizi ne kadar üzse de o görüntüler, buradan çıkaracağımız bir pozitif bir geri bildirim olabilir.

"BU GERÇEK TÜM MAHKEMELERCE KANITLANMIŞTIR"

Trabzonspor'un yöneticilerine sesleniyorum; 8 şampiyonluğunuz olduğunu ne kadar iddia ederseniz edin, hayal dünyasında yaşarken, size gerçekleri hatırlatayım; Önce yurt içindeki davaları hatırlatayım; 3 Temmuz sözde şike davası için verilen yargıtay kararı var. Fenerbahçe'ye saldıranların yargılandığı kumpas davasının kararları var. Devletimizin duruşu bir gram sapma yok. Mahkemelerin kararı, hepsinin ortak paydası; 3 Temmuz'un bir FETÖ operasyonu olduğu. Bu gerçek tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı, İçişleri: Meclisi, İktidarı, Muhalefeti tarafından kabul görmüştür, siz hariç.

"KENDİNİZİ KANDIRIYORSUNUZ"



Söz konusu kulübün başvurduğu her kapıdan reddedildiğini hatırlatayım; CAS, UEFA, FIFA, İsviçre federal mahkemesi kararları. Gidebileceğini her mahkemeye gittiniz, kapı kapı dolaştınız. Yurt içinde ve yurt dışında avukatlara dünyanın parasını harcadınız. Hatta bazı avukatların FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Havaalanı banklarından yorgun fotoğraf servis ettiniz. Camianızda sahte umut pompaladınız. Hayali şampiyonluk vadeden yöneticiler gördük. Hiçbir girişimden istediğiniz sonucu alamadınız. Haklı değilsiniz çünkü, alsaydınız kupa bu müzede durmuyordu. 8 şampiyonluğunuzda bir kupanız eksik olacak, nasıl yerini dolduracaksınız bilmiyorum. Fiziken o kupa sizin yanınızda olmayacak. Bu hukuki gerçeklere rağmen, 2010-2011 şampiyonuyuz diyerek kendinizi kandırıyorsunuz. Size tavsiyem camianızı gerçeklere alıştırın.

"AÇTIĞINIZ PANKART İLE BU OLAYA SAHİP ÇIKTINIZ"

Silah namlusu ucunda Fenerbahçe'yi temsil eden bir görselle tüm Türkiye'ye mesaj verdiniz, 7 yıl önce içinde 39 kişinin olduğu Fenerbahçe Takım Otobüsü'ne hem de Trabzon il sınırında yapılan, herkesi öldürmeye çalışan, belki de ülkemizi karıştırmayı hedefleyen, bize göre burada da FETÖ'nün parmağı var ve hala faili meçhulu olan, Türkiye'de faili meçhul olaylar var ama bu derece önemli bir olayda yok. Açtığınız pankart ile bu olaya sahip çıktınız. Konusu suç teşkil eden, bu pankartı oraya asanlar, bu cesareti nereden buluyorsunuz, amacınız nedir? Kulüp yönetiminin bu durumdan haberinin olmaması söz konusu değildir. Federasyon temsilcisinin haberi olmaması, üstlerine bilgi vermemesi mümkün değildir. O sürecin nasıl işlediğini biz de biliyoruz.

"TAM BİR AKIL TUTULMASI"

Bu yapılan kural ve hukuk tanımazlığın kendini ayrıcalıklı hissetmenin bir başka örneğidir. Kendi taraftarına silahsız sevinin çağrısında bulunup, o maçta silahlı bir pankart asmak tam bir akıl tutulmasıdır. Hiç mi sorumlu, aklı selim insan yoktu o gün orada?

"BİZ BU KAVGALARI VERMEKTEN GERİ DURMAYIZ"

Söz konusu maçta açılan paçavra pankartta aşağılık mesajlar açıktır; Bakın bize bu mesajı yollayanların selamını geçmişte olduğu gibi aldık, not ettik. Kendi küçük hesapları için insanımıza her türlü tahriki vermekten çekinmeyenler bilmelidir ki biz bu kavgaları vermekten geri durmayız. Bu camia başında kim olursa olsun, kudretiyle bu işlere müsaade etmez. Her devirde ve her kurumdan buldukları maşaları da dahil olmak üzere hepsinin yine maskelerini düşürürüz. Devletin en üst kurumlarındaki insanlara sesleniyorum, durumların bu seviyeye gelmesine müsaade etmeyin. Kimsenin de Fenerbahçe'nin izzet-i nefsiyle oynamasına da müsaade etmeyiz.

"BU DURUMA SEBEBİYET VEREN BAKANLARIMIZA BİRKAÇ SÖZÜM OLACAK"

Ne yazık ki maçta ve kutlamalarda verilen görüntüler, sanki devletimizin de bu kutlamaların bir tarafı gibi algılanmasına ne yazık ki sebebiyet verdi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tarafsızlığa son derece önem veren, devletimizin siyasetçileri vardır. Cumhurbaşkanımızı, Yüksek Divan Kurulu'na katıldığı gün maça davet ettik, ben sadece Avrupa maçlarına giderim dedi. O hassasiyeti gösterdi, ya siz? Bu duruma sebebiyet veren bakanlarımıza da birkaç sözüm olacak; Herkesin olduğu gibi onların da bir takıma gönül vermeleri gayet normaldir. Ancak o özellikle son yıllarda Trabzonspor'u tutan bakanlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekilleri ve devlet görevlileri, bu açıkça sergilemesi, açıkça şampiyonluk dilemeleri bu camianın kendisini ayrıcalıklı hissetmesine neden oluyor. Futbolun tüm dinamiklerini alt üst ediyorsunuz. Başta TFF ve kurulları ve hakemler olmak üzerinde tüm paydaşlarını etkiliyor ve baskı altında bırakıyorsunuz. Türk futbolunda zaten zayıf olan adil rekabet ortamının tamamen ortadan kalkmasına sebebiyet veriyorsunuz.

"FENERBAHÇE, BU MÜCADELESİNİ İNŞALLAH YALNIZ VERMEK DURUMUNDA KALMAZ"

Fenerbahçe'nin son dönemdeki duruşu sırf bu sebeptendir. Bana hakemlere sahip çıktığım için soruyorlar, en muzdarip olan Fenerbahçe neden sahip çıkıyorsunuz diye, evet en çok zarar gören biziz, ayrılan hakemler arasında bize operasyon yapan olmasına rağmen, biz hakemlere sahip çıkmıyoruz, biz, TFF yozlaşmış yapısına karşıyız. Orada bir operasyon dönmekte. Herkesin bilip, kimsenin ifade edemediği. TFF'nin son yıllarda Trabzon'un hakimiyetine geçme, Trabzonlulaştırma çabaları ile karşı karşıyayız. Bu tüm paydaşları ilgilendirir. Fenerbahçe, bu mücadelesi inşallah yalnız vermek durumunda kalmaz.

"UZUN VADEDE EN ÇOK TRABZONSPOR'A ZARAR VERECEK"

Diğer takımları tutan siyasetçilerimiz tabii ki var, ama onların tarafsız duruşları ne yazık ki durum Trabzonspor olunca sergilenmiyor. Hangi takımın bir bakanını, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı tutan böyle gördünüz. Bu takımları tutan yok mu devletin üst kısmında olan? Uzun vadede en çok Trabzonspor'a zarar verecek. Sanki Trabzonsporluların menfaatini her şeyin önündeymiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Her şey dediğiniz zaman buna ülke menfaatleri de giriyor. Sadece Trabzon'un değil, tüm ülkenin bakanları olarak milyonlarca insanın sorumluluğunu taşıyan sizlerin, Fenerbahçe hatta tüm Türkiye'ye yapılan bu saldırının faillerini 7 yıldır bulunamayan FETÖ'nün yaptıklarını tasdikleyen bu pankartı nasıl karşıladığınızı merak ediyoruz.

"SİYASETÇİLER GÜCÜNÜ TRABZONSPOR LEHİNE KULLANDI"

Bu noktaya bu sezon gelinmedi. Bu bir süreç. Bu nasıl etkin bir koruma? Bu noktaya nasıl geldik; Trabzonspor, uzun yıllardır şampiyon olamadı. 2010-2011 sezonunda bize kaybettikleri şampiyonluğu hala hazmedememeleri, bazı siyasetçilerimizin gücünü Trabzon lehinde kullanması ve son derece zayıf TFF'nin mevcudiyeti Trabzonspor'un kibirli ve kural tanımaz hale gelmesine ve bunun her geçen gün ilerlemesine sebebiyet vermiştir. Yani yıllar içinde bugünün altyapısı hazırlanmıştır.

"TFF LEGALLİĞİNİ VİCDANLARDA YİTİRMİŞ"

TFF'nin mevcut durumuna bir bakalım. Bu sezon özelinde TFF'de yaşananlar herkesin malumu. Dün gece açıklanan cezalarda gördüğümüz gibi attığı her adımda skandal yaratmaya doymayan ve legalliğini vicdanlarda yitirmiş TFF'den bahsediyoruz. TFF'deki karar döneminde Trabzon'un ağırlığı herkesin bildiği ancak kimsenin konuşmadığı bir durumdur. Bu hakimiyet, yeri geldiği zaman TFF'deki Trabzonlu yöneticilerden, yeri geldiğinde de başıma bir şey gelmesin diyenlerden sağlanmaktadır. Bu hakimiyet, hakem atamalarında, ceza sevklerinde, kendisini göstermekte ve büyüyerek devam etmektedir.

"CÜNEYT ÇAKIR, 1612 GÜN TRABZONSPOR'UN MAÇINA ATANMADI"

Yıl, 2015. 19 Eylül 2015. O maçta bir olay yaşandı. Top Denayer'in eline çarpıyor sanırım, hakem Cüneyt Çakır. Trabzonspor'un penaltısı verilmiyor, dünyada her yerde maç yöneten Cüneyt Çakır 1612 gün Trabzonspor maçına atanmadı. Hangi federasyon için adil ve eşit diyebilirsiniz. Bunu gören diğer hakemler etkilenmiyor mu?

"BİZİM BAYRAĞIMIZ BAŞKA ŞEHİRDE BÖYLE ASILIYOR MU?"

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı için başvurusu var. Beşiktaş'ın başvurusu sonuçlanmadan, o geceki maçla ilgili temsilci raporlarına bakılmadan, yangından maç kaçırır gibi, TFF'den maç bittikten tam 5 dakika sonra 22:40'ta kutlama mesajı gidiyor. Köprüdeki bayrak... Hangi sezon bitmeden bayrak köprüye asıldı? Göreceksiniz o bayrak en erken ve en uzun asılan bayrak olacak. İstanbul'da zaten köprüye başka takımın bayrağı asılmamalıdır. Bizim bayrağımız başka şehirde böyle asılıyor mu?

"SİZ NE YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ!"

Pazar günü Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var. Yenikapı'ya kutlama izni veriliyor. En azından polise acıyın. Beşiktaşlılarla karşı karşıya gelirlerse ne olacak? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz! Aklınızı mı yediniz! Kendi sahalarındaki maçlarını İstanbul'a almak istiyorlar. Bu provokasyon değil mi? Beşiktaş şampiyon olacak, son maçını Trabzon'da oynayacak! Galatasaray böyle bir maçı Eskişehir'de oynayacak! Fenerbahçe, Bursa'da oynayacak! Böyle şey olabilir mi?

"ŞİMDİDEN 5 YILDIZI ÜRÜNLERE KOYACAĞIZ"

427 gündür için 28 şampiyonlukla ilgili cevap alamadık. 6 Mart 2021, 28 şampiyonluk. 30 Aralık 2021 Süper Kupa başvurusu, üzerinden 127 gün geçti. 31 Ocak 2022'de Trabzonspor'un resmi sitesinden 2010-11 şampiyonu ibaresinin kaldırılması için başvurduk. 2023, TFF'nin 100. yılı... Belgesel çekilecek. Bu belgesel nereden başlayacak? 1959'dan mı? Ona da bir kılıf bulurlar. Bakalım göreceğiz, tarihi yok mu sayacaklar.. 2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız. Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerimize gideceğiz. Süleyman Soylu, bizimle görüşmek isterse, ona da gideceğiz. Trabzonspor anıtı, kaynak yaratmak için doğaldır. 8 şampiyonluk diyeceklerse, o kendi bilecekleri iş. 8 şampiyonluk kutlayanın müzesinde 8 kupa olur.

"BEN BU NOKTAYA GELDİM"

Maç bittikten sonra bir iki başkan tebrik mesajı girdi. Başkanlar whatsapp grubuna ben de şu mesajı attım; 'Tebrik etmek isterim ama etmeyeceğim. Ayrıca '2015'te kurşunlanan ve faili bulunmayan olay hafızalarımıza kazınmışken, bunu bir şampiyonluk maçında pankarta yansıtarak alay konusu yapmalarını hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi ve buna müsaade eden bir başkanla aynı masada olmayacağımızı belirtirim' dedim. İyi takım kurdular, çoğunlukla daha iyi top oynadılar. İyi oynamadıkları günlerde de sihirli değnek bir şekilde yardımcı oldu. Varsa da düzeltin lütfen, Trabzonspor'un hakem hatalarından dolayı kaybettiği puan var mı? En azından geçici bir süre için yabancı hakemin hiç zararı olmaz, faydası olur. Ben de bu noktaya geldim.

