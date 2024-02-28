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Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden tutuklandı?

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Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren kimdir, kaç yaşında ve Aleyna Dalveren neden tutuklandı sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medyada lüks bir araç üzerinde paylaşımı yapan fenomen Aleyna Dalveren, dün Maltepe'de gözaltına alındı. Peki, Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden tutuklandı?

Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden tutuklandı? sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medyada lüks bir araç üzerinde sahte para sayarak silah paylaşımı yapan fenomen Aleyna Dalveren, Maltepe'de gözaltına alındı. Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden tutuklandı? Detaylar haberimizdedir…

ALEYNA DALVEREN NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah paylaşımı yaptığını tespit etmişti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Dalveren'in Maltepe'deki evi ile aracı ve 2 iş yerine dün operasyon düzenledi.

Operasyonda Aleyna Dalveren yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilen Dalveren'in kelepçesi sağ bileğinden çıkartılırken, sol bileğindeki kelepçe sıkıştığı için çıkarılamadı. Bunun üzerine emniyete itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası Dalveren'in sol bileğindeki kelepçe çıkarıldı. Gözaltında bulunan sosyal medya fenomeninin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden tutuklandı?

ALEYNA DALVEREN KİMDİR?

Aleyna Dalveren, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladığı Nişantaşı Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine adım attıktan sonra Arka Sokaklar ve Umutsuz Ev Kadınları gibi popüler dizilerde rol aldı. Ayrıca sosyal medyadaki etkileyici paylaşımlarıyla da tanınıyor. Müzik alanında da adından söz ettiren Aleyna Dalveren, "Hastam Çok" ve "Havam Yerinde" adlı iki şarkıyı sevenleriyle buluşturdu.

Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden tutuklandı?

Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden tutuklandı?

Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden tutuklandı?

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

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