Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor?

Antalyaspor, Galatasaray karşısında beklenenin altında bir performans sergiledi. Maçın sonlarına doğru oyundan tamamen kopan ev sahibi ekip, taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı. Antalyaspor taraftarları Alex istifa sloganları attı. Peki, Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? Detaylar haberimizde...

ALEX DE SOUZA İSTİFA MI EDECEK?

Süper Lig'in 9. haftasında dev ekip Galatasaray, deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadelede Galatasaray, yıldız forveti Mauro Icardi'nin 2 gol attığı karşılaşmayı 3-0'lık net bir galibiyetle kazandı. Galatasaray'ın üstün oyunuyla skorun 2-0'a gelmesinin ardından Antalyaspor tribünlerinde teknik direktör Alex de Souza'ya yönelik istifa çağrıları yükseldi.

Galatasaray'ın maçtaki gollerini Mauro Icardi ve başarılı bir performans sergileyen diğer oyuncularıyla bulan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, Antalyaspor ise beklenenin altında bir performans sergiledi.

İlgili Haberler