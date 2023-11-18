Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 29 Eylül ve 9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi ve sınavın gelmesi ile birlikte ALES'te kalem, silgi veriliyor mu? Sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, ALES'te kalem, silgi veriliyor mu? ALES sınavında kalem, silgi veriliyor mu 2023?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinmekte olan sınavın gerçekleştirilmesine az bir zaman kala ALES'te kalem, silgi veriliyor mu? Sorusu, sınava katılacak olan adayların gündeminde yer alması nedeniyle araştırılıyor. Peki, ALES'te kalem, silgi veriliyor mu? ALES sınavında kalem, silgi veriliyor mu 2023?

ALES'TE KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU?

ALES Sınavına katılacak olan adaylara, Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edilecek. Sınava şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyecek ile girilemeyecek. ALES, 19 Kasım tarihinde gerçekleşecektir. 2023-ALES/3 sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde saat 14:00'da uygulanacaktır. ALES sınav sonuçları 5 Aralık 2023 tarihinde açıklanacaktır.

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/3) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 09 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.