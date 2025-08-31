Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?

31 Ağustos 2025 Pazar akşamı oynanacak olan Alanya spor Beşiktaş maçı, taraftarlar arasında günün en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Alanya spor Beşiktaş maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arayan futbolseverler, yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. Maçın saati ve yayın platformu netleşti. Peki, Alanya spor Beşiktaş maçı hangi kanalda?

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Alanya spor ile Beşiktaş arasındaki bu önemli karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak. 31 Ağustos 2025 Pazar akşamı oynanacak.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanya spor Beşiktaş maçı, saat 21:30'da başlayacak.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya spor Beşiktaş maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN

Bein Sports yayınları, resmi kanallar ve platformlar aracılığıyla erişilebilir. Maçları şifresiz izleyebilmek için Bein Sports üyeliğine sahip olmanız gerekir. Böylece Süper Lig karşılaşmalarından Avrupa futboluna kadar geniş içeriklere ulaşabilirsiniz.

MAÇLARI VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN

Bein Sports canlı yayın linki sayesinde lig maçlarını, futbol tartışma programlarını ve spor haberlerini anında takip edebilir, spor keyfini donmadan yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

• Kanal Adı: beIN SPORT 1 HD

• Paket İsmi: DIGITURK T37

• Frekansı: 11675

• Polarizasyon Değeri: V - Dikey

• Kapsama: Batı

• SR: 24444

• FEC: 3/4