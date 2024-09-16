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Al Shorta Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Shorta Al Nassr maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

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Al Shorta Al Nassr AFC Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Al Shorta Al Nassr maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Al Shorta Al Nassr maçını hangi kanal veriyor? İşte Al Shorta Al Nassr maçı yayın bilgisi!

Al Shorta Al Nassrmaçı hangi kanalda? Al Shorta Al Nassr AFC Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Al Shorta Al Nassr maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Al Shorta Al Nassr maçını hangi kanal veriyor? İşte Al Shorta Al Nassr maçı yayın bilgisi!

AL SHORTA AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Shorta Al Nassr maçı Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak. Al Shorta Al Nassr maçını Spor Smart'tan şifresiz izleyebilmeniz için Spor Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Spor Smart Paketi sahipleri bu akşamki Al Shorta Al Nassr maçını şifresiz izleyebilecekler.

AL SHORTA AL NASSR MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Shorta Al Nassr maçı bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Maç Spor Smart'tan canlı olarak izlenebilecek.

AL SHORTA AL NASSR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Al Shorta Al Nassr maçı 11'leri henüz belli olmadı.

AL SHORTA AL NASSR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Al Shorta Al Nassr maçı, Karbala'da, Karbala International Stadyumu'nda oynanacak.

Al Shorta Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Shorta Al Nassr maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

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